Gazeteci Özlem Gürses için istenen ceza belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gazeteci Özlem Gürses için istenen ceza belli oldu

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan iddianame düzenlendi.

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya yayınındaki sözleri nedeniyle 'devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Gazeteci Özlem Gürses’ten ilk açıklama. Hakkında ev hapsi kararı verilmiştiGazeteci Özlem Gürses’ten ilk açıklama. Hakkında ev hapsi kararı verilmişti

Özlem Gürses, kendi YouTube hesabından 19 Aralık 2024'te yaptığı yayında, kullandığı ifadeler nedeniyle ev hapsi kararı verilmişti. Geçtiğimiz hafta ev hapsi kaldırılan Gürses hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Gürses'in 'devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçumdan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

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