Gazeteci Özlem Gürses’ten ilk açıklama. Hakkında ev hapsi kararı verilmişti

Hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Özlem Gürses, Sözcü TV’ye konuştu. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Gürses, “Saatlerdir bana özenle davranan herkese minnettarım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

“BUGÜN BEN, DAHA ÖNCE BAŞKA MESLEKTAŞLARIM BUNU YAŞADI"

Gürses, konuşmasının devamında şunları söyledi, “Bugün ben, daha önce başka meslektaşlarım bunu yaşadı. Ben gazetecilikte dostluğa inanıyorum. Benim servis edildiğim bir video var. Beni hastanenin arka kapısından dolandırabilirlerdi ama yapmadılar. Yürürken hastanede göz göze geldiğim insanlar var. O insanların bakışı var. "Biz seni seviyoruz biliyoruz kardeşim" bakışı gibiydi o bakışlar. Bu sahneleri hayatım boyunca unutamayacağım. Neyi eksik neyi fazla yaptığımı düşünüp kendimle de hesaplaşma fırsatı buldum.”

"KORKU BİZE UYGUN DEĞİL"

Korkmadım. Korku denemez ona. Korku başka bir duygu o duygu bana uzak. Öyle olursa biz gazeteciliği yapamayız. Annemin korkabileceğini düşündüm. Annem 77 yaşında. Benim dünyamdan da o kadar uzaktır ki.

"BENİM HİÇ B PLANIM YOKMUŞ"

Şeyi fark ettim benim hiçbir b planım yokmuş. Aramam gereken insanların hiçbiri ile ilgili telefon numarasını bilmiyorum. İnternetten onlar bulmaya çalıştılar. O kadar hazırlıksız o kadar aklıma bile getirmemişim ki böyle bir şey olabileceğini.

"MEHMETÇİKLERİ ÜZMEK GİBİ BİR ÜSLUBUM ASLA OLMADI"

Mehmetçiklerimizi üzmek hakaret etmek gibi bir üslubum asla olmadı. Bu ülke hepimizin. Eğer o evlatlarımızın yüreklerinde ufacık bir üzüntüye yol açtıysa açıkçası en çok buna üzülürüm.

"YILIN GAZETECİSİ ÖDÜLÜNÜ ANNESİ ALDI"

Özlem Gürses’e ODTÜ tarafından verilen “Yılın gazetecisi” ödülünü Gürses’in annesi Serpil Gürses aldı. Öte yandan Özlem Gürses, Para Politikaları programını evden yapacak.

NE OLMUŞTU?

Youtube kanalında sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz gece Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifadesinin alınmasından sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses daha sonra ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Mahkeme Gürses için ev hapsi cezası ve yurt dışına çıkış yasağı koydu.