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Rauf Gerz'i öldürdü. Yüzde yüz suçlu çıktı, tahliye edildi

İstanbul TEM Otoyolu’nda aniden iki şerit birden değiştirerek gazeteci Rauf Gerz’in (56) motosikletine çarparak ölümüne neden olan Yüksel Çalkam, sadece 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Bilirkişi, Yüksel Çalkam’ı tam ve asli kusurlu bulmuştu

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 08:34
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Gazeteci Rauf Gerz'i öldürdü. Yüzde yüz suçlu çıktı, tahliye edildi

Rauf Gerz'i öldürdü. Yüzde yüz suçlu çıktı, tahliye edildi
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Hürriyet'in haberine göre, kural tanımaz sürücülerin neden olduğu kazalar can almaya devam ediyor. İstanbul TEM Otoyolu’nda aniden iki şerit birden değiştirerek 56 yaşındaki gazeteci Rauf Gerz’in motosikletine çarpan ve bariyerlere girip ölmesine neden olan Yüksel Çalkam, sadece 4 ay tutuklu kaldığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Çalkam’ın 4 ay cezaevinde kalmasını göz önünde bulunduran mahkeme tahliye kararı verdi.

Karara itiraz eden Rauf Gerz’in oğlu Atahan Gerz, “En azından hayatı boyunca araç kullanmaktan men edilseydi içimiz bir nebze olsun rahatlardı” dedi. 

Yüksel Çalkam kazanın ardından tutuklanmış, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. 

Davaya bakan Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesi, olayda kusur oranlarının tespitini istemişti. Bilirkişi, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı olarak iki şerit birden değiştiren Yüksel Çalkam’ı tam ve asli kusurlu bulmuştu. Bilirkişiye göre Rauf Gerz’in kazada hiçbir kusuru yoktu.

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