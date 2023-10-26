Gazeteci Recep Canpolat’tan Erdoğan’a ‘Mevlana’ benzetmesi ‘Mavi boncuk dağıtacağım diyerek ülkenin geleceği ile oynayamazsınız’

Canpolat, Erdoğan’ı Mevlana’ya benzeterek, “… “Ne olursan ol, yine gel” kıvamındasınız” diye yazdı.

‘Ulusal devlet, babanızın malı değil’

Canpolat, Erdoğan’ın mültecilere kapıları açık tuttuğunu ve Türkiye’nin geleceğiyle oynadığını iddia etti. Canpolat, “Ulusal devlet, bu vatan ve şehit kanıyla yıkanan bu topraklar, sizin babanızın malı değil. Vatanını satanı, vatanını terk edeni, beleşe vatan sahibi yapamazsınız.” dedi.

‘Türkiye, mülteci ülkesi değildir’

Canpolat, Erdoğan’ın tribüne ve taraftarlarına mavi boncuk dağıttığını ve Türkiye’yi sığınmacı, istilacı, mülteci ülkesi haline getirdiğini savundu. Canpolat, “Lütfen artık kendinize geliniz. Tribüne ve taraftarlarınıza mavi boncuk dağıtacağım diyerek, ülkenin geleceği ile oynayamazsınız. Türkiye, sığınmacı, istilacı, mülteci ülkesi değildir.” diye yazdı.

Gazeteci Recep Canpolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Cumhurbaşkanı, Mevlana gibisiniz… “Ne olursan ol, yine gel” kıvamındasınız. Ulusal devlet, bu vatan ve şehit kanıyla yıkanan bu topraklar, sizin babanızın malı değil… Vatanını satanı, vatanını terk edeni, beleşe vatan sahibi yapamazsınız… Lütfen artık kendinize geliniz. Tribüne ve taraftarlarınıza mavi boncuk dağıtacağım diyerek, ülkenin geleceği ile oynayamazsınız… Türkiye, sığınmacı, istilacı, mülteci ülkesi değildir…”