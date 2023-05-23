Gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti

ANKA'da yer alan haberde, köşe yazarı Sedat Ergin'in kardeşi gazeteci Sanlı Ergin, yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konulmasının ardından süratle kuvvetli bir tedaviye başladı. Ancak tedavi sürecinde bağışıklık sistemi zorlanan Ergin kurtarılamadı.

TGC'DEN MESAJ

TGC Yönetim Kurulu, Sanlı Ergin’in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Değerli meslektaşımız Sanlı Ergin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize ve Cemiyetimize başarıyla hizmet eden Sanlı Ergin’in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Sanlı Ergin, yarın öğlen Kerem Aydınlar Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SANLI ERGİN KİMDİR?

Sanlı Ergin 1964 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1982 yılında Cumhuriyet’te başladı. 1984-1987 yılları arasında Cumhuriyet’te sayfa tasarımcısı olarak görev aldı. Ekonomik Panorama Dergisi’nde, Hürriyet Gazetesi’nde sayfa tasarım ve hafta sonu ekleri görsel yönetmeni olarak çalıştı.

Ergin, 2008-2014 yılları arasında Habertürk Gazetesi’nde görsel yönetmen olarak görev yaptı. Mesleğini Posta Gazetesi’nin hafta sonu eklerinde sayfa tasarımcısı olarak sürdürüyordu. Sürekli Basın Kartı sahibi Sanlı Ergin iki çocuk babasıydı.