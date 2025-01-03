Gazeteci Semra Demirelli yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: DHA
Gazeteci Semra Demirelli yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Semra Demirelli, hayatını kaybetti.

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Semra Demirelli, hayatını kaybetti.

Elazığ'da 15 Kasım'da Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından evinde silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Demirelli, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

48 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gazeteci Semra Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Haberler
Kocaelispor - Iğdır maçında tribünde olay çıktı
Kocaelispor - Iğdır maçında tribünde olay çıktı
En başarılı belediye başkanı belli oldu. Zirvedeki isim şaşırttı
En başarılı belediye başkanı belli oldu. Zirvedeki isim şaşırttı
Yarasaların az enerjiyle uzun mesafe uçmalarının gizemi çözüldü
Yarasaların az enerjiyle uzun mesafe uçmalarının gizemi çözüldü
Starbucks ürünlerine zam yaptı: İşte zamlı fiyatlar
Starbucks ürünlerine zam yaptı: İşte zamlı fiyatlar
Sosyal medyada yasadışı silah reklamları yayılıyor
Sosyal medyada yasadışı silah reklamları yayılıyor