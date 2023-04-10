Gazeteci suat toktaş, CHP TBMM Grup Basın danışmanı oldu

ANKA'da yer alan haberde, RTÜK üyesi Okan Konuralp’ın milletvekili adaylığı için istifasının ardından CHP TBMM Grup Basın Danışmanı Tuncay Keser bu görev için aday oldu ve TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK Üyesi seçildi.

Boşalan TBMM CHP Grup Basın Danışmanlığı’na bugün atama yapıldı. CHP Meclis grubundan bugün yapılan bilgilendirmede gazeteci Suat Toktaş’ın Grup Basın Danışmanı olduğu ve ayrıca seçim döneminde Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile birlikte Kampanya Ofisi’nde de görev yapacağı bildirildi.

SUAT TOKTAŞ KİMDİR?

Elazığ'da 1968 yılında doğan Suat Toktaş, 1988 yılında Ankara’da Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe başladı. 3,5 yıllık yazılı basın deneyiminden sonra televizyon sektörüne geçti.

HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda toplumsal olaylar, çalışma hayatı, siyaset ve Meclis muhabirliği, ardından editörlük yaptı. 1999 yılında CNN Türk’e geçen Suat Toktaş, kanalda önce Ankara, ardından İstanbul’da editörlük ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. 10 yıllık CNN Türk deneyiminin ardından Habertürk TV’ye geçen Toktaş, 5 yıl boyunca haber merkezinin başında bulundu.

Suat Toktaş, Habertürk’ten ayrıldıktan sonra Haber Global kanalını kurup, yayına geçirdikten sonra kanal ile yollarını ayırdı. Toktaş daha sonra Youtube’dan yayın yapan Babıali TV’de günlük, TV 5 Televizyonu’nda ise haftalık siyasi tartışma programları yaptı. Toktaş, 17 Nisan 2020 itibariyle genel yayın yönetmeni olarak başladığı Halk TV'de, ayrıldığı 16 Eylül 2022 tarihine kadar görev yaptı.