Gazeteci Suat Toktaş'tan ilk mesaj. Tutuklanmıştı

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Ekrem İmamoğlu'nun deşifre ettiği bilirkişiye söz hakkı tanınan görüşmesinin yayınlanması ile başlayan soruşturma sonucunda tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Suat Toktaş'ı cezaevinde ailesi ziyaret etti. Toktaş'ın eşi Ayşe Toktaş ve kızı Eylül Toktaş, Silivri Cezaevi'nin önünden Gözde Şeker ve Sorel Dağıstanlı'ya açıklamalarda bulundu.

Ayşe Toktaş, Suat Toktaş'ın cezaevinden ilk mesajını verdi. Ayşe Toktaş, "Sizlere mesaj verdi. En önemli mesajı izleyiciye verdi. En önemli mesajı Türkiye vatandaşlarına verdi. Sadece Halk TV izleyicilerine değil, bütün herkese, sesi duyulmayan, haberi önemseyen, haberi, sansürsüz önemseyen herkesin, haber konusunda Halk TV'ye sahip çıkmasını istedi. Önemsemesini istedi, sahipsiz bırakmamasını istedi" ifadelerini kullandı.