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  • Gazeteci Tolga Şahin İzmir Barosu’nda yaşananların perde arkasını açıkladı. Elinde silah olanlar yaşam sloganı atıyor

Gazeteci Tolga Şahin İzmir Barosu’nda yaşananların perde arkasını açıkladı. Elinde silah olanlar yaşam sloganı atıyor

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 17:51
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Gazeteci Tolga Şahin İzmir Barosu’nda yaşananların perde arkasını açıkladı. Elinde silah olanlar yaşam sloganı atıyor

Gazeteci Tolga Şahin İzmir Barosu’nda yaşananların perde arkasını açıkladı. Elinde silah olanlar yaşam sloganı atıyor
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İran’da “hicap kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amani’nin ölümü başta İran olmak üzere tüm dünyayı ayağa kaldırdı.

1979 yılına kadar modern bir toplum olan İran’da İslam devrimi sonrası hakim olan molla rejimi dünyanın dört bir yanında protesto edildi.

Gencecik bir kadının yok yere katledilmesi hepimizin içini dağlarken, terör örgütleri de Amini’nin arkasına saklanır oldu.

Bunun son örneğine İzmir Barosu seçimlerinde şahit olduk.

Seçimlerde kürsüye çıkan Avukat Aryen Turan, PKK’nın sonradan yalan olduğu ortaya çıkan kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların TSK tarafından araştırılmasını istedi.

Yetmedi Aryen, HDP İzmir İl Binası’nda öldürülen Deniz Poyraz ve Mahsa Amani’yi de işin içine kattı ve Kadın, Yaşam, Özgürlük anlamına gelen jin-jiyan-azadi sloganını attı.

Tabii bu slogan sonrası salon karıştı. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Aryen’e tepki gösterdi. Avukata destek ise Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nden geldi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünya kadınları tarafından haykırılan jin-jiyan-azadi sloganına tahammül edemeyenlerin İran Molla Rejimi zihniyetinden hiçbir farkı yoktur” ifadelerine yer verildi.

Evet kadın cinayetlerine karşı tüm dünya kadınlarıyla beraber biz de bu sloganı atacağız.

Evet kadın cinayetlerine karşı yek vücut mücadele edeceğiz.

Ama sizin olduğunuz yerde asla olmayacağız. Neden biliyor musunuz?

Çünkü bu olay sonrası merak ettim ve sosyal medya hesaplarınızı bir bir inceledim ve ne göreyim.

Sosyal medya hesaplarınızda bebek katili Abdullah Öcalan’a “sayın” deyişinizden mi başlasam, yoksa Öcalan’ın “insan haklarını” savunan açıklamalarınızdan mı bilemedim.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığına yönelik 1990’dan beri tekrarladığınız ve her seferinde yalan olduğu bir şekilde ortaya çıkan safsatanızı ise en başa sabitlemenizden niyetiniz apaçık ortada.

Sizin elinizde silah var silah, beyaz gül varmış gibi davranmayı bırakın.

Bırakın kadın cinayetlerinin arkasına saklanmayı.

Bırakın “Yaşam” naraları atmaları.

Elinizde silah varken ağzınızda “Yaşam” sloganının olması hiç mi hiçbir şey ifade etmiyor.

Elinizde kundaktaki bebeklerin kanı varken “Yaşam” diye bağırmanız

HİÇ Mİ HİÇ İNANDIRICI GELMİYOR BİZE…

İşte o dernek ve avukatın paylaşımlarından bazıları:

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