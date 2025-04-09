Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'ndan Berhan Şimşek'e iki kelimelik yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından, eski oyuncu Berhan Şimşek’in, kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bir dilekçe sunduğu iddia edildi.

Şimşek, kurultayda genel başkanlık adaylığı için gerekli şartları yerine getirdiğini, ancak başvurusunun divan tarafından zamanında teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmediğini öne sürmüştü.

İddialara göre, Şimşek’in YSK’ya sunduğu dört sayfalık dilekçede, kurultay sürecinde “kanuna karşı hile yapıldığı, antidemokratik bir şekilde oldu bittiye getirildiği ve fiziksel engellemelerle aday olmasının önüne geçildiği” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, dilekçede seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiği ve kayyım atanacağı korkusuyla sürecin manipüle edildiği savunuldu.

Şimşek’in, kurultayda Özgür Özel’in tek aday olarak yeniden genel başkan seçilmesine itiraz ettiği ve bu durumun CHP içindeki demokratik teamüllere aykırı olduğunu belirttiği de konuşulanlar arasında.

Ancak, Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak YSK’ya herhangi bir başvuru yapmadığını ve haberlerin asılsız olduğunu ifade ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Diğer yandan, CHP’li akademisyen Kemal Çiftçi’nin de benzer gerekçelerle kurultayın iptali için YSK’ya başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, CHP içinde kurultay sürecine dair tartışmaların devam ettiğini ve parti içindeki farklı görüşlerin kamuoyunda yankı uyandırdığını gösteriyor.

"SÜPER EGO"

Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, Berhan Şimşek’in CHP Kurultayı’nın iptali için YSK’ya dilekçe sunmasına iki kelimeyle cevap verdi.

Tekelioğlu, "Süper ego" dedi.