31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa ederek 14 Ağustos'ta AKP'ye geçti.

ÇERÇİOĞLU GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Büyük tepki toplayan ve artık "topuklayan efe" olarak anılan Çerçioğlu, Aydınlı vatandaşların sert eleştirileri ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Özlem Çerçioğlu

Meclis toplantılarında, sokakata, etkinliklerde tepki ile kaşılaşan Çerçioğlu, konserlerde de beklenmeği anlar yaşıyor.

İstifasının hemen ardından 22 Ağustos'ta Efeler ilçesinde gerçekleşen konserde alan boş kalmıştı. O anları görüntüleyen gazeteci ve Aydın Denge gazetesinin imtiyaz sahibi Emin Aydın tutuklanmıştı.

Çeştepe'deki konserden görüntü

Öte yandan yine Çerçioğlu hakkında yaptığı haberler nedeni ile hedef tahtasına oturtulan gazeteci-yazar Ergün Poyraz da tutuklanmıştı.

Ergün Poyraz ve Emin Aydın

Çerçioğlu, bir tepkiyle de Aydın Gençlik Festivali'nde karşılaştı.

On binlerce kişinin katıldığı festivalin son gününde sahneye çıkan Çerçioğlu, vatandaşlar tarafından yuhalandı.

TUTUKLA TUTUKLA NEREYE KADAR?

O anları sosyal medya hesabından değerlendiren gazeteci, yazar Bülent Mumay, "AKP'ye topuklayan Özlem Çerçioğlu'nun konserinin bomboş olduğunu görüntüleyen gazeteci tutuklanmıştı. Topuklayan Efe, dün akşamki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde de yuhalanmış. Bakalım bu görüntüleri çekenler de tutuklanacak mı?" ifadelerini kullandı.