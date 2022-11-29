Uğur Dündar'dan Cumhurbaşkanı adaylığına dair yeni açıklama. Altılı Masa'nın aday belirleme sürecinde en etkili liderin kim olacağını söyledi

Candaş Tolga Işık’ın, “Cumhurbaşkanı adayınız kim” sorusuna Uğur Dündar şu yanıtı verdi:

“Bence Kemal Bey’le ilgili bir algı çalışması var. İktidar içinden yapılan bir operasyon ve birazda yan mahfiller tarafından… ‘Bu beceriksiz muhalefet mi seçimi kazanacak’ diye. Bu tam da iktidarın istediği bir düşünce biçimi. Kemal Bey’e yetersiz diyebilmek için Kemal Bey’in son 20 yılda bir dönem iktidar olması gerekirdi. Bu adam iktidar mı oldu da yetersiz görüyorsunuz? İstanbul’da, Ankara’da büyük kentlerin çoğunda kazandı. Bence son galibiyet önemli bir galibiyet”

Uğur Dündar, Tolga Işık’ın “Siz Kemal Bey’i aday olarak mı istiyorsunuz?” sorusuna “Ben öyle bir değerlendirme içinde bulunmam, buna sonuçta altılı masa karar verecek. Yönlendirici de olmak istemem. Ben bu seçimin kazanılabileceği kanısındayım” ifadeleriyle cevap verdi. Dündar, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da takdir ettiğini söyledi.

"SAYIN AKŞENER'İN ÇOK ETKİLİ OLACAĞINI GÖRÜYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili yaptığı paylaşımlardan bahseden Uğur Dündar, “AK Parti’den oy alabilen ve oyunu kısa-istikrarlı süre içerisinde artıran yükselten lider Sayın Meral Akşener oldu. Zoru başardı. Siyasetin yükselen yıldızı olarak Meral Akşener’i görüyorum. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de Sayın Akşener’in çok etkili olacağını görüyorum. Ama Kemal Bey’in 5-6 yıldır ‘Adalet Yürüyüşü’ ile birlikte sergilediği demokrasi mücadelesi takdire şayan bir mücadele” dedi.

Candaş Tolga Işık’ın “Gazeteci olarak kendini güvensiz hissettiği dönem hangisiydi?” sorusuna yanıt veren Uğur Dündar şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönemde özgürlüklerimiz çok kısıtlandı, bütün bağımsız gazetecilerin ne bedeller ödediğini görüyoruz ama benim hayatımdan en çok endişe ettiğim dönem Tansu Çiller dönemidir eşi Özer Çiller nedeniyle. Özer Çiller, aleyhinde haber yaptırmamak için araya benim kıramayacağım insanları koydu. Ben reddettim tabii. Ondan sonra bu süreç yaşandı. Hatta bir gün, Özer Çiller ile Tansu Çiller’in büyük çocuklarına tuzak kuruldu.

"DÜŞMANINIZ DEĞİLİM DEDİM"

Ben de masum bir çocuğun hayatıyla oynanmasına vicdanım elvermediği için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü’ne durumu bildirdim. Bu çocuğa uyuşturucu tuzağı kurulacak ve daha sonra medyaya servis edilecek. Bu çocuğu arkadaşlarından ve o çevreden uzaklaştırın dedim. Bunu Özer Çelik’in yüzüne de söyledim. ‘Ben sizin düşmanız değilim’ dedim. ‘Ben sizden önceki siyasetçilerle ilgili de aynı haberleri yapıyordum. Bundan sonra aynı tür haberleri yapacağım. Biz toplumun gerçekleri öğrenme hakkına devam ederiz. Siz bu takıntıdan kurtulunuz. Siz kendinize çeki düzen verin’ dedim”