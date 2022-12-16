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Ünlü gazeteci Yalçın Çakır'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Uzun yıllar çalıştığı Flash TV'de birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve 'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:09
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Gazeteci ve televizyoncu Yalçın Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı.

Ünlü gazeteci Yalçın Çakır'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
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Türkiye'de reality şov programlarının ünlü sunucularından biri olan Yalçın Çakır'ın son hali hayli merak ediliyor. Yıllar aradan sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın hayli yaşlandığı görüldü.

KİLO ALMIŞ

Flash TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 've Yalçın Abi' programı ile sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yalçın Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.

Şimdilerde Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen ünlü televizyoncu gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 

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