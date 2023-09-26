Gazeteci-Yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz, 100 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hıfzı Topuz’un ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanımız Sevgili Hıfzı Topuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz’u hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."