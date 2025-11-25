BirGün Yazarı ve Medyaterapi programının sunucusu Zafer Arapkirli, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada bugün hâkim karşısına çıktı. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük’ün sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve birçok gazeteci ile avukat katıldı.

Duruşma 13 Ocak 2026’ya 10.50’ye ertelendi. Mahkeme, Cumhurbaşkalığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Arapkirli’nin avukatlarının Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu’na müzekkere yazılması talebini ise reddetti.

'BU, SİYASİ BİR YARGILAMADIR'

Arapkirli savunmasında şunları söyledi:

“Bu sanık kürsüsünün gerçek suçlularca işgal edilmesi gerekirken ben işgal ediyorum. Burada; Türkiye Cumhuriyeti'ni bu hale getirenlerin, ülkenin ekonomisini mahv-ü perişan edenlerin, insanları yoksulluğa açlığa sürükleyenlerin, beceriksizlikleri nedeniyle eğitimi en az 100 yıl, sağlığı en az 50 yıl geriye götürenlerin, gerçekten suç işleyen hırsızların, dolandırıcıların, tecavüzcülerin, kadın katillerinin, soyguncu çetelerin, çocuk istismarcılarının, işyerlerinde çocuk çalıştırıp onları ölüme gönderenlerin, bebek yaşta kız çocuklarını evlendirenlerin, memleketi 1000 yıl geriye götürmeye yemin etmiş tarikat ve cemaat musibetinin filan yargılanması gerekmiyor mu? Bırakın gidip işimizi yapalım. Benim yerim, stüdyodaki yayın masam. Burası değil. En başta da dediğim gibi. Bu bir ‘hakaret suçu’ yargılaması değil, bir ‘siyasi’ yargılamadır. Bir muhalif gazetecinin, bir bağımsız gazetecinin susturulmak sindirilmek istenmesi girişimidir. İsnat edilen suçu reddediyorum. Beratımı talep ediyor, yüce mahkemeye saygılarımı sunuyorum.”