Gazeteciler depremzedelere yardım için harekete geçti.

UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel, deprem bölgelerine, özellikle merkez üssü Kahramanmaraş’a gıda yardımı yapmak istediklerini söyledi. Yüksel açıklamasın da “Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da olmak üzere,10 şehrimiz de büyük yıkıma yol açtı. Türkiye asrın deprem felaketinin acısını yaşarken, bölgeye toplumun her kesiminden yardımlar devam ediyor. Bizler, Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği de, deprem bölgesine yardım için harekete geçtik. Üyelerimiz ile önce yakın çevremiz olmak üzere, belirli kesimlere yardım duyurusunda bulunduk. Duyarlı ve imkanı olan yardımsever insanların, UYGAD’ın duyurduğu çağrıya,kısa sürede önemli yardım bağışı yapıldığı görüldü.” dedi.

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU VE OSMANİYE ERZAK VE GIDA YARDIMI BEKLİYOR!

Kampanya çağrısına kısa sürede önemli miktarda bağışlar toplandığı ifade edilirken, Mevlüt Yüksel ile beraber, UYGAD Yönetim Kurulu da, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“UYGAD olarak deprem bölgelerinden birine, özellikle başta Kahramanmaraş Türkoğlu ile Osmaniye’ye gıda yardımı yapmak istiyoruz. Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine Kayseri’den kamyon gidebiliyormuş. Bizler de UYGAD olarak, çeşitli erzak ve yiyecek ile içecek yardımı için, bir kamyonet tarzı araç ayarlayarak, göndermek çabasındayız. Değerli ve duyarlı yazar ve gazeteci arkadaşlarımız, herkes çevresin de bulunan yardım sever ile varlıklı işadamlarıyla görüşsün. Gelecek yardımları, UYGAD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Alperen Bayrak arkadaşımız sorumluluğun da topluyoruz.”

UYGAD KAN İHTİYACI İÇİN DE BAĞIŞ ÇAĞRISIN DA BULUNDU!

"Yine UYGAD, meydana gelen deprem felaketi nedeni ile ortaya çıkan kan ihtiyacı için de çağrı da bulunarak,” Değerli arkadaşlar, ayrıca ortaya çıkan kan ihtiyacı nedeni ile siz değerli arkadaşlarımızın kan verme konusundaki hassasiyetinizi de biliyoruz. Bu konuda da hızlı hareket ederek, mümkünse kan verelim.” şeklin de duyuru da bulundu."

ERZAK VE GIDA YARDIMI İÇİN IBAN NUMARASI VERİLDİ!

"Özellikle sosyal sorumluluk projeleri ile dikkati çeken UYGAD, depremzedelere erzak ve gıda yardımı için bulunduğu çağrı da, iban numarası verdiği görüldü. UYGAD açıklamasının sonun da,” Değerli UYGAD Üyesi arkadaşlarımız ile yardımsever çevreleri, diledikleri miktarda yardım yapabilirler.TL ta da döviz olarak yardım etmek isteyenler, erzak, yiyecek ve içecek kolilerini organize edecek olduğumuz firmanın aşağıdaki hesap numarasına yatırabilirler. Haydi değerli arkadaşlar, UYGAD olarak elimizden geleni yapalım. En içten selam ve saygılarımızla…"