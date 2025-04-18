Gazeteciler eylemci sayıldı: Bu komik iddianameyle sonuç çıkmaz

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’da başlayan protestoları haberleştirmek için sahada olan gazeteciler, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman, protestoları takip ederken gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. İlk duruşmada konuşan gazeteciler, iddianamenin ciddiyetsizliğini eleştirerek, “Burada gazetecilik yargılanıyor, bu saçma suçlamalarla sonuç alınamaz” dedi.

“BU KOMİK İDDİANAMEDEN SONUÇ ÇIKACAĞINA İNANMIYORUM”

Duruşma sonrası açıklama yapan foto muhabiri Bülent Kılıç, iddianamenin trajikomik olduğunu vurguladı. Kılıç, “Belden yukarı fotoğraflarımız çekilmiş, kameralarımız görünmeyecek şekilde iddianameye eklenmiş. Bu kadar komik bir belge ki, bir ilkokul öğrencisi bile daha iyisini hazırlar. 2911’e muhalefet ettiğimiz iddia ediliyor, sanki eyleme katılmışız! Hakim ve mahkeme de bu ciddiyetsizliğin farkında, dosyayı ayırdılar.” dedi.

Kılıç, meselenin bireysel değil, gazetecilik mesleğinin hedef alındığını belirterek “Burada Bülent, Yasin ya da Gökhan değil, gazetecilik yargılanıyor. Aceleyle hazırlanmış, tertibata dayalı bu komik iddianameden sonuç çıkacağına inanmıyorum.” dedi.

Kılıç, meslektaşlarının ve uluslararası kamuoyunun desteğinin kendilerini güçlendirdiğini ifade ederek “Arkadaşlarımız yanımızda oldu, uluslararası destek geldi, sizler bize güç verdiniz. Bu dayanışma bizi mutlu etti.” dedi.

“GAZETECİLİĞİMİZİ GÖRSEL OLARAK İSPAT ETMEK ZORUNDAYIZ”

Gazeteci olduklarını ispat etmek için yaşadıkları absürt süreci anlatan Kılıç, “Savcılık, gazeteci olduğumuza ikna olmamış. Sosyal medyadan çağrı yaptım, ‘Elinde görüntüm olan varsa göndersin’ dedim. Kameralarımın göründüğü, Yasin’le sohbet ettiğimiz bir sürü görüntü geldi. Aslında buna gerek bile olmamalıydı. Geldiğimiz nokta bu: Gazeteciliğimizi görsel olarak ispat etmek zorundayız. Umarım bir daha böyle bir saçmalık yaşanmaz.” dedi.

Bakırköy Belediyesi’nde foto muhabiri olarak çalışan Gökhan Kam, gazeteciliğin hedef alındığını vurguladı. “Sahada omuz omuza çalıştığımız meslektaşlarımız elinden geleni yaptı. Elinde görüntü olan herkes bize ulaştırdı, hepsine teşekkür ediyorum. Bizi yargılamak isteyenler, suçsuz olduğumuzun farkında. Dosyamızı ayırmalarının sebebi bu. Biz sadece gazetecilik yapmak için oradaydık, suçlamaları asla kabul etmiyoruz. Gazetecilik yargılanmamalı. Bugün bize, yarın başka bir meslektaşımıza aynı suçlama yöneltilebilir.” diye konuştu.

“EYLEMCİ DİYE GÖZALTINA ALDILAR, GAZETECİ OLDUĞUMUZ İÇİN SERBEST BIRAKTILAR”

Gazeteci Hayri Tunç, adalet sistemindeki çelişkileri çarpıcı bir şekilde özetledi: “Türkiye’deki adalet sisteminin saçmalığı bu davada ortaya çıkıyor. Bizi eylemci diye gözaltına aldılar, gazeteci olduğumuz için serbest bıraktılar. Sonra eylemci diye dava açtılar, ama gazeteci olduğumuz için dosyamızı ayırdılar. Çok saçma bir gerekçeyle alındık, bu sistemin absürtlüğü ortada.”