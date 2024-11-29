Gazetecilerden yeni medya oluşumu! Yayın hayatına başladı

İhsan Yılmaz, Burcum Devrez ve Ayşegül Aydoğan Atakan’ın da içinde bulunduğu bir ekibin hazırladığı gidabulteni.com isimli site, referans olma amacıyla yola çıktı.

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Genel Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz sitedeki yazıda kuruluş amaçlarını şöyle anlattı:

“Gıdayla ilgili güncel tartışmalar her geçen gün artıyor. Kamu otoritesi, sektör temsilcileri, tüketiciler, gıda gönüllüleri, medya, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar, gıda söz konusu olduğunda ortak bir zeminde buluşamıyor, anlaşamıyor.

Her kesim, kendi açısından gıda konusuna açıklık getiriyor. Kim haklı, kim haksız anlamak imkansız hale geliyor. Sapla saman karışıyor, iyi ile kötüyü ayırmak güçleşiyor. Bu durumda uzmanlaşmış medyanın halka rehber olması gerekiyor. Ancak gıda konusunda tarafsız ve ilkeli yayınlar yapacak yeteri kadar uzmanlaşmış medya kuruluşu bulunmuyor.

Gıda Bülteni, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, insanlığın en temel gereksinimi olan gıda ile ilgili haberlerin, halka doğru, tarafsız ve manipülasyondan uzak bir dille anlatılmasını amaçlıyor.

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Bu mecrada, soframıza gelen gıdaların içeriği ve üretim süreçlerine dair güncel bilgilere yer verirken, gıda, tarım, yiyecek içecek sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında da haberler paylaşıyor olacağız.

Haber seçiminde öncelikli kıstasımız, gıda okuryazarlığına katkı sağlayabilmek. Çünkü geleceğin sağlıklı nesillerini ancak, gıda okuryazarlığı gelişmiş bir toplumla inşa edebileceğimize inanıyoruz.

Bu inançla da bilimsel temelli, tarafsız ve ilkeli bir çizgide yayın yapmayı taahhüt ediyoruz.

Ulusal medyada uzun yıllar çalışmış ve “haber kutsal, yorum hürdür” fikrine inanan gazetecilerin hazırladığı Gıda Bülteni, internet sitesinin yanı sıra “Gıda Bülteni” markasıyla tüm sosyal medya platformlarında haber paylaşıyor olacak.

Gıda haberciliğinin “referans adresi” olma hedefiyle çıktığımız yolculuğumuzda, basın meslek ilkeleri ile TGC’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne bağlı kalmayı sürdüreceğiz. “

İhsan Yılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan yardımcısı. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliği de yapan İhsan Yılmaz, İbrahim Eren’in genel müdürlükten ayrıldığı dönemde TRT’den ayrılan ekibin içinde yer aldı. Yılmaz, TRT Haber İstanbul Haber Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Burcum Devrez, Milliyet’te uzun yıllar muhabirlik yaptıktan sonra kurumsal ilişkiler tarafına geçti. Yeditepe Üniversitesi ve TÖDER’de kurumsal iletişim yöneticiliği yaptı. Devrez, gidabulteni.com’un haber koordinatörlüğü görevini yürütüyor.

Ayşegül Aydoğan Atakan, basın sektörünün deneyimli sağlık muhabiri ve yazarlarından biri. Milliyet’te uzun yıllar çalıştıktan sonra kurumsal ilişkiler ve dijital medyada çeşitli görevlerde bulundu. Aydoğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütüyor.