12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Gazetecilere ahlaksız teklifte bulunan BBP'li isim hakkında flaş gelişme

Gazetecilere ahlaksız teklifte bulunan BBP'li isim hakkında flaş gelişme

Antalya'da basın toplantısına katılması için gazetecilere ahlaksız teklifte bulunan isim hakkında BBP'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada teklifte bulunan ilçe başkanının görevden alındığı belirtildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 22:37
Takip Et

Gazetecilere ahlaksız teklifte bulunan BBP'li isim hakkında flaş gelişme

Gazetecilere ahlaksız teklifte bulunan BBP'li isim hakkında flaş gelişme
+
Aa
-

BBP Antalya İl Başkanı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kepez ilçe Teşkilatı'nın basın kuruluşlarına gönderdiği "fiyat tarifeli basın daveti" üzerine özür mesajı yayımladı.

KABUL EDİLEMEZ ÇIKIŞI

Büyük Birlik Partisi Antalya İl Başkanı Murat Barış imzası ile yayımlanan açıklamada “Söz konusu paylaşım, İl Teşkilatımızın bilgisi dahilinde olmayıp, kabul edilemeyecek bir paylaşımdır" denildi.

TEKLİFİ YAPAN İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Kepez İlçe Başkanının "parti tüzüğüne aykırı davranışlar" gerekçesiyle görevden alındığı belirtilen açıklamada, "Görevden alındıktan sonra, partimizi itibarsızlaştırmak için kıymetli basın mensuplarımıza akla hayale gelemeyecek çirkin teklifte bulunmuştur. Kepez İlçe Başkanlığı görevinden alınan söz konusu şahıs, İl Başkanlığımızın bilgisi olmadan, basın açıklaması yapmak üzere bir davet paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşım, il teşkilatımızın bilgisi dahilinde olmayıp, kabul edilemeyecek bir paylaşımdır. Bu durum Büyük Birlik Partisi Antalya İl Teşkilatımızı derinden üzmüştür. Tüm Antalya basınının ve basın emekçilerimizin hoşgörüsüne ve anlayışına sığınarak, tüm basın camiamızdan ayrı ayrı özür diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya Kepez teşkilatı tarafından basın kuruluşlarına gönderilen basın davetiyesine "fiyat tarifesi" koyduğu ortaya çıkmıştı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
7
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.