Gazetecilere ahlaksız teklifte bulunan BBP'li isim hakkında flaş gelişme

BBP Antalya İl Başkanı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kepez ilçe Teşkilatı'nın basın kuruluşlarına gönderdiği "fiyat tarifeli basın daveti" üzerine özür mesajı yayımladı.

KABUL EDİLEMEZ ÇIKIŞI

Büyük Birlik Partisi Antalya İl Başkanı Murat Barış imzası ile yayımlanan açıklamada “Söz konusu paylaşım, İl Teşkilatımızın bilgisi dahilinde olmayıp, kabul edilemeyecek bir paylaşımdır" denildi.

TEKLİFİ YAPAN İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Kepez İlçe Başkanının "parti tüzüğüne aykırı davranışlar" gerekçesiyle görevden alındığı belirtilen açıklamada, "Görevden alındıktan sonra, partimizi itibarsızlaştırmak için kıymetli basın mensuplarımıza akla hayale gelemeyecek çirkin teklifte bulunmuştur. Kepez İlçe Başkanlığı görevinden alınan söz konusu şahıs, İl Başkanlığımızın bilgisi olmadan, basın açıklaması yapmak üzere bir davet paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşım, il teşkilatımızın bilgisi dahilinde olmayıp, kabul edilemeyecek bir paylaşımdır. Bu durum Büyük Birlik Partisi Antalya İl Teşkilatımızı derinden üzmüştür. Tüm Antalya basınının ve basın emekçilerimizin hoşgörüsüne ve anlayışına sığınarak, tüm basın camiamızdan ayrı ayrı özür diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya Kepez teşkilatı tarafından basın kuruluşlarına gönderilen basın davetiyesine "fiyat tarifesi" koyduğu ortaya çıkmıştı.