Gazetecilere şafak baskını! İmamoğlu protestolarını takip etmişlerdi...

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestoları yerinde takip eden gazetecilere yönelik gözaltılar devam ediyor. Bu sabah saatlerinde, Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ve ETHA muhabiri Elif Bayburt, evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.

Saraçhane eylemleri ve üniversitelerdeki boykotları takip eden Nisa Sude Demirel ve ETHA muhabiri Elif Bayburt, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eve gelen polisler muhabirlerin evinde arama gerçekleştirdi.