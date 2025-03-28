Gazetecilere şafak baskını! İmamoğlu protestolarını takip etmişlerdi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazetecilere şafak baskını! İmamoğlu protestolarını takip etmişlerdi...

Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ve ETHA muhabiri Elif Bayburt, sabah saat 06.00'da gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestoları yerinde takip eden gazetecilere yönelik gözaltılar devam ediyor. Bu sabah saatlerinde, Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ve ETHA muhabiri Elif Bayburt, evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.

Saraçhane eylemleri ve üniversitelerdeki boykotları takip eden Nisa Sude Demirel ve ETHA muhabiri Elif Bayburt, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eve gelen polisler muhabirlerin evinde arama gerçekleştirdi.

Son Haberler
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu
12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu