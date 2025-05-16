'Gazetecilere saldırdı' iddialarına Müjde Ar'dan zehir zemberek sözler...

Türk sinemasının usta ismi Müjde Ar, geçtiğimiz hafta İstanbul Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülenmiş ve sonrasında bazı mecralarda “gazetecilere saldırdı” iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ar, olayla ilgili sessizliğini bozarak T24’ten Sibel Yükler’e konuştu ve hukuki süreci başlattığını açıkladı.

“BASIN KARTI GÖSTERMEDİLER”

Kendisine yönelen dört kişinin, gazeteci olduklarını söylediklerini ancak kimlik veya basın kartı göstermediklerini belirten Ar, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Çok yakın mesafeden üzerime gelen dört kişiyi fark ettim. Ne olup bittiğini anlayamadan tedirgin oldum. Kendilerini gazeteci olarak tanıttılar ama bunu belgeleyen hiçbir şey göstermediler. Duruma tepki gösterdim. Ancak bazı yayınlarda bu tepki ‘gazetecilere saldırı’ olarak lanse edildi.”

“KİŞİSEL GÜVENLİK KAYGISI YAŞADIM”

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında olayın çarpıtıldığını savunan Ar, kamuoyunun yanıltıldığını ifade etti.

Olayın kişisel güvenlik kaygısıyla geliştiğini söyleyen oyuncu, söz konusu iddialara karşı avukatı aracılığıyla yasal adımların atıldığını belirtti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Müjde Ar’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, AVM yönetiminin yaşananlar için Ar’dan özür dilediğini söyledi. Alınak ayrıca, izinsiz çekimin yapıldığını ve kamuoyuna aktarılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Müvekkilimizin üzerine doğru yaklaşılması ve kişisel alanına müdahale edilmesi karşısında verdiği tepki, güvenlik endişesinden kaynaklanmıştır. Ancak bazı mecralarda bu durum bağlamından koparılarak kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir.”

Alınak, Müjde Ar’ın kamuya mal olmuş bir sanatçı olmasının özel hayatının ihlali için gerekçe sayılamayacağını vurgulayarak, konuyla ilgili hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.