Gazetecilikten mahalle muhtarlığına

ORDU / HAKAN YILDIZ

Uzun yıllar yerel basında gazetecilik yaparak kamuoyunu bilgilendiren Mehmet Evin, 2024 yerel seçimlerinde Demircili Mahallesi Muhtarı olarak seçilmesinin ardından, gazetecilik birikimini toplumsal faydaya dönüştürmeyi sürdürüyor.

Evin, muhtarlık görevini sadece idari bir sorumluluk olarak değil, vatandaşla doğrudan iletişim kurmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Sosyal medya platformlarını aktif biçimde kullanarak mahalle sakinlerini ilgilendiren gelişmeleri anlık olarak duyuruyor; şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Söz Mahalleliye:

“Gazetecilik bana halkın sesini dinlemenin önemini öğretti,” diyen Evin, “Şimdi bu sesi mahallemde daha etkili duyurmak için buradayım,” sözleriyle hizmet anlayışını özetliyor.

Demircili Mahallesi sakinleri, bilgilendirici duyurular, sorunlara hızlı çözümler ve açık iletişim sayesinde yeni dönemde muhtarlığın daha görünür ve etkili hale geldiğini belirtiyor. Özellikle gençlerin sosyal medya üzerinden muhtarlık faaliyetlerine dahil olması, yerel yönetimin dinamik ve erişilebilir yapısını pekiştiriyor.

Mehmet Evin’in muhtarlık anlayışı, yerel yönetimlerin iletişim gücünü kullanarak nasıl dönüştürücü olabileceğine dair önemli bir örnek sunuyor.