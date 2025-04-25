Gazeteciye duygusal tören

Ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cüneyt Erdan'ı anmak amacıyla, Hayal Hane 2 Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen "Aşkın Elli Tonu" adlı tiyatro oyunu, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Gösteri, hem sanatseverlerden, hem de Erdan'ın dost ve meslektaşlarından yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran izleyiciler, hem neşe dolu bir tiyatro akşamı yaşadı hem de merhum gazeteciyi duygusal anlarla andı.

Tiyatro etkinliğine; Muğlaspor yönetimi, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Gösteri sonunda oyunculara ve organizasyona teşekkür edilirken, Cüneyt Erdan'ın Muğla'daki basın camiasına bıraktığı iz bir kez daha hatırlatıldı.