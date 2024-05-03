Gazeteciye el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. 3 ölü 8 yaralı

Kaynak: AA
Gazeteciye el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. 3 ölü 8 yaralı
Pakistan’da el yapımı patlayıcıyla bir gazeteciye saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Saldırıda hedef olan gazeteci Muhammad Sadique Mengal, Kuzdar'da gazetecilik yapmanın zorluklarını ifade etmişti.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan kentinde, el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

GAZETECİ MUHAMMAD SADİQUE MENGAL HEDEF ALINDI

Yerel polis yetkilisi Inayatullah Khan, el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda, Kuzdar Basın Kulübü Başkanı ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) üyesi gazeteci Muhammad Sadique Mengal'in hedef alındığını ifade etti.

Khan, Ketta kentini Karaçi'ye bağlayan ana otoyol üzerindeki Kuzdar'da gerçekleştirilen saldırıda, aralarında Mengal'in de bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

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EL YAPIMI PATLAYICIYI ARACA FIRLATTI

Bir motosikletlinin Mengal'in arabasının yanından geçerken el yapımı patlayıcıyı araca fırlatarak uzaklaştığını aktaran Khan, patlayıcının daha sonra uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirildiğini ve bunun olay yerinde bulunan kameralara yansıdığını belirtti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstüne alan olmadı.

MENGAL, KUZDAR ŞEHRİNDE GAZETECİLİK YAPMANIN ZORLUKLARINI ANLATMIŞTI

Saldırıda yaşamını yitiren Mengal, geçen yıl Dawn gazetesine verdiği röportajda, Fransa merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından, gazeteciler için bir zamanların en tehlikeli 10 kentinden biri olarak gösterilen Kuzdar'da çalışmanın zorluklarını ifade etmişti.

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