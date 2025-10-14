Elazığ’ın Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’ta, Günışığı Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca’ya yönelik pompalı tüfekli saldırı şok etkisi yarattı. Olay, Koca’nın iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada gerçekleşti.
Kimliği belirsiz bir saldırgan, gazeteciye ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Koca’ya ilk müdahaleyi yaptı.
Koca, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.