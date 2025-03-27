Gazeteciye uçakta gözaltı

Gazeteci İrem Afşin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum Havalimanı'nda uçakta polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Hakkında arama kararı olduğunu belirten Afşin, "İfade vermeniz gerekiyor dediler. Ancak henüz ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Bodrum havalimanı emniyetteyim" dedi.