Gazeteciye uçakta gözaltı

Gazeteci İrem Afşin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum Havalimanı'nda uçakta polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Hakkında arama kararı olduğunu belirten Afşin, "İfade vermeniz gerekiyor dediler. Ancak henüz ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Bodrum havalimanı emniyetteyim" dedi.
İstanbul- Bodrum uçağından Bodrum'a inişte polis eşliğinde alındım. Bir uçak dolusu insanın önünde adım anons edildi. Polisler uçaktan aldı, hakkımda arama varmış, ifade vermeniz gerekiyor dediler. Ancak henüz ne olduğunu bilmiyorum.— M. İrem Afşin????✌️????????️???? (@iremafsin) March 27, 2025
Şu anda Bodrum havalimanı emniyetteyim.