YENİÇAĞ - Artvin / Berivan Kılıç

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin en güzel örneklerinden biri, Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşandı.

Yeniçağ Gazetesi Artvin Bölge Temsilcisi Nurbay Usta ve Şavşat Muhabiri Berivan Kılıç’ın daveti üzerine Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Şavşat’a gelerek hem doğayı, hem kültürü, hem de halkın sıcaklığını yerinde gördü.

EFKAR TEPESİ’NDE DOSTLUK KAHVALTISI

Şavşat Belediyesi’nin Efkar Tepesi Sosyal Tesisleri’nde Başkonsolos Aliyev onuruna düzenlenen kahvaltı, samimi ve duygusal bir atmosferde gerçekleşti.

Yöresel lezzetlerin ikram edildiği dostluk sofrasında Türkiye–Azerbaycan kardeşliği ve Karabağ üzerine anlamlı sohbetler yapıldı.

Başkonsolos Aliyev konuşmasında şu sözlerle duygulandırdı:

“Burası sadece yeşilin değil, insanlığın da rengiyle bezenmiş bir yer.

Şavşat, tabiatıyla, insanıyla, kültürüyle dünyanın saklı cenneti.

Biz iki devlet, ama bir milletiz.

Aramızdaki gönül köprüsü her geçen gün daha da güçleniyor.”

ŞAVŞAT’IN KÜLTÜRÜ VE DOĞASI TANITILDI

Program boyunca Nurbay Usta, misafirlere Şavşat’ın tarihini, kültürel mirasını, yöresel sanatı ve doğal güzelliklerini detaylı bir şekilde anlattı.

Ülkemizde 28 ilden sorumlu olan Başkonsolos Aliyev ve beraberindeki heyet, ilçeye hayranlıklarını gizlemedi.

KAYMAKAM İLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Ziyaret sırasında izinde bulunan Şavşat Kaymakamı ile de telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Başkonsolos Aliyev, görüşmede:

“Şavşat halkının sıcak ilgisi gönlümü fethetti.

Bu gönül köprüsü hiçbir zaman yıkılmayacak.”

ifadelerini kullandı.

GENÇLERLE ANLAMLI DİYALOG

Yeniçağ Gazetesi Şavşat muhabiri ve Şavşat MYO öğrencisi Berivan Kılıç ile sohbet eden Aliyev, Kılıç’ın Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi olduğunu öğrenince şu değerlendirmeyi yaptı:

“Böyle bir bölüm çok değerli.

Yaşlılara gösterilen ilginin ve sevginin bir göstergesi.

Toplumun vicdanını ayakta tutan çok anlamlı bir çalışma.”

Bu sözler, öğrencilere ve okula ayrı bir moral kaynağı oldu.

“BU KARDEŞLİK HİÇ SÖNMEYECEK”

Program sonunda Başkonsolos Aliyev:

“Burada yalnızca bir ilçe değil, bir yürek tanıdım.

Türkiye ile Azerbaycan’ı ayıran bir sınır değil, bir sevda var.

Bu kardeşlik her zaman yaşayacak.”

diyerek memnuniyetini ifade etti.

KARDEŞLİK VE DOSTLUK ZİYARETİ

Ziyaret kapsamında Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da makamında ziyaret edildi.

Duygu dolu sohbetlerin yaşandığı görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ve ortak değerler bir kez daha vurgulandı.

Başkan Aydın’ın takdim ettiği hediye, Aliyev tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Başkonsolos Aliyev ve heyeti, daha sonra Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ile görüşmek üzere Şavşat’tan ayrıldı.