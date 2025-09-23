Gazi askerin hareketi Bakan ve kurmaylarını ölüm sessizliğine soktu! Saray bu olayla çalkalanıyor... Bunu yapacağını kimse tahmin bile edemedi...

Er gaziler ve şehit yakınları, özlük hakları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nı ziyaret etti, ancak talepleri karşılanmadı. Bakanlık önünde oturma eylemi başlatan gaziler, fıskiyelerin çalıştırılmasıyla ıslandı. Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen haberle, 5 temsilci Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz’la görüştü. Bir gazinin Yılmaz’a söyledikleri ise yürekleri dağladı. 1997’de mayın patlaması sonucu iki gözünü kaybeden U.B., konuşmasında, “30 yıllık evliyim, karımı hiç görmedim. Çocuklarım var ama onların yüzünü de göremedim. Geçen yıl kızımı evlendirdim, gelinliğini ve damadımı göremedim. Bu odada olanlar beni görüyor, ama ben hiçbirinizi göremiyorum. Bunun ne demek olduğunu ancak yaşayan bilir” dedi.

BAKAN ÇÖZÜM OLMADI

Er gaziler ve şehit yakınları, özlük haklarıyla ilgili taleplerini dile getirmek için mücadelelerini sürdürüyor. “Er Gazi ve Şehit Yakınları Platformu” üyeleri, geçtiğimiz hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı ziyaret etmiş, ancak Bakan’ın ziyareti “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına destek gibi sosyal medyada paylaşması gazilerin tepkisine neden olmuştu. Gaziler, ziyaretlerinin bu konuyla ilgisi olmadığını belirterek paylaşımın kaldırılmasını sağlamıştı.

EYLEMDE FİSKİYENİN ÇALIŞMASIYLA GAZİLER ISLANMIŞ

Bakanlık önünde perşembe gününden itibaren oturma eylemi başlatan gaziler, sorunlarının çözümü için söz verilmesini talep etmiş, aksi halde eylemi gece-gündüz sürdüreceklerini açıklamıştı. Eylem sırasında fıskiyelerin çalıştırılması sonucu gazilerin ıslanması, tepkilere yol açmıştı.

SARAY’DAN GECE YARISI HABER GELDİ

Sözcü yazar Saygı Öztürk’ün haberine göre; Cumartesiyi pazara bağlayan gece, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan gelen haberle, gazileri temsilen 5 kişinin Pazartesi günü saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz tarafından kabul edileceği bildirildi. Gazilerden soğukta kalmamaları ve evlerine dönmeleri istendi. Perşembe gününden beri 7 dereceye kadar düşen soğukta battaniyelerine sarılarak bekleyen gaziler, bu haberi memnuniyetle karşıladı.

5 GAZİ SARAY’A GİTTİ

Görüşmeye, terörle mücadele gazileri Rızvan Akçay, Feridun Özcan, Yavuz Papağan, adının açıklanmasını istemeyen U.B. ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar katıldı. Görüşme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve Şehit ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt’un da katılımıyla gerçekleşti. 1 saat 5 dakika süren toplantıda gaziler, taleplerini tek tek anlattı.

KAHRAMAN ASKERİN ANLATTIKLARI SONRASI 5 DAKİKALIK SESSİZLİK

1997’de mayın patlaması sonucu iki gözünü kaybeden U.B., konuşmasında duygusal anlar yaşattı. U.B., “30 yıllık evliyim, karımı hiç görmedim. Çocuklarım var ama onların yüzünü de göremedim. Geçen yıl kızımı evlendirdim, gelinliğini ve damadımı göremedim. Bu odada olanlar beni görüyor, ama ben hiçbirinizi göremiyorum. Bunun ne demek olduğunu ancak yaşayan bilir,” dedi. Konuşması sırasında protez gözünü çıkararak, “Ben er olarak askerliğimi yaptım ve gazi oldum. Rütbeli gaziyle aramızda fark olmamalı. Uzman onbaşı gazi olduğunda bir üst rütbenin maaşını alıyor, ama bizim emsalimiz yok. Malulen emekli değil, gazi olmak istiyoruz. Kartımızda ‘gazi’ yazsın,” talebinde bulundu. Bu sözler, odada 5 dakikalık bir sessizliğe yol açtı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz’ın da duygulandığı gözlendi.

YILMAZ “TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ” DEDİ

Gazi Feridun Özcan, görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

“Görüşmemiz çok olumlu geçti. Cevdet Bey, isteklerimizin takipçisi olacağını söyledi. Er gaziler için emsal istedik; bu, en düşük maaşlı uzman onbaşıdır. Bu konuda yürütülen çalışmaların ne aşamada olduğunu bilmediğini, ancak konunun takipçisi olacağını belirtti.”