Gazi Caddesi bayram boyunca trafiğe kapalı olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince Suriçi bölgesinde yaşanabilecek araç yoğunluğunu önlemek ve vatandaşların rahatça hareket edebilmesi için Gazi Caddesi'ni belli bir süreliğine araç trafiğine kapatma kararı aldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 17-18-19 Haziran tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında Sur ilçesi Gazi Caddesi'nin İnönü Caddesi ile Melik Ahmet Caddesi arasında kalan kısmını araç trafiğine kapatacağını duyurdu. Gazi Caddesi, 19 Ağustos 2023 tarihinden beri hafta sonları araç trafiğine kapalıydı. Bu yeni karar doğrultusunda, Gazi Caddesi 15-16-17-18-19 Haziran tarihlerinde beş gün boyunca araç trafiğine kapalı olacak.

Bu düzenleme, Kurban Bayramı süresince Suriçi bölgesinde yaşanabilecek trafik sıkışıklığını azaltmak ve vatandaşların bayram alışverişlerini rahatça yapabilmelerini sağlamak amacıyla alındı. Belediyenin bu kararı, bayram döneminde bölgedeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.