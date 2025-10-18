Gedikli Mahallesi Suçatı mevkiinde, 65 yaşındaki gazi Esbabil Kurtay, hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşerek yaralandı.
Mahalle Muhtarı Adem Arel’in fark etmesiyle jandarma, orman ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazide gerçekleştirilen kurtarma operasyonuyla Kurtay, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavisi devam eden gazinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kurtay’ın vatani görevdeyken geçirdiği kaza sonucu gazi olduğu belirtildi.