Gazi Koşusu'nda 99 yılın rekoru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Gazi Koşusu'nda 99 yılın rekoru

Gazi Koşusu'nu 59 bin 600 kişi izlemeye geldi. 99 yılın izleyici rekoru kırıldı.

Bu yıl 99’uncusu düzenlenecek olan Gazi Koşusunda rekor kırıldı. 59 bin 600 seyirci ile 99 yılın en çok seyirci çeken yarışı oldu.

RENKLİ BİR ATMOSFER VARDI

Öte yandan Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu bayram havasına büründü. Açık alanda piknik yaparak vakit geçiren yarışseverler, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle koşu öncesindeki atmosferin tadını çıkardı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen yarışseverler, açık havada piknik yapıp, etkinlik alanlarında vakit geçirdi. Tribünler ve çevresi kalabalıkla dolarken, herkes büyük yarışın başlamasını bekledi. Yarış öncesindeki hareketlilik, Gazi Koşusu’na ilginin büyük olduğunu gösterdi.

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