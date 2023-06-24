Gazi Koşusunun tarihçesi nedir? Gazi Koşusu ilk ne zaman başladı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen Gazi Koşusunun bu yıl 97.si düzenlenirken Gazi Koşusunun tarihçesi de merak ediliyor. Peki, Gazi Koşusunun tarihçesi nedir? Gazi Koşusu ilk ne zaman başladı?

Gazi Koşusunun tarihçesi nedir? Gazi Koşusu ilk ne zaman başladı?

Gazi Koşusunun bu yıl 97.si düzenlenecek olmasıyla Gazi Koşusunun tarihçesi de araştırılmaya başlandı. Peki, Gazi Koşusunun tarihçesi nedir? Gazi Koşusu ilk ne zaman başladı?

Türkiye Jokey Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının en büyük koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak.

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GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

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