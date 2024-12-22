Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Gaziantep'te spor kültürünü tüm şehre yaymak ve kente katkı sağlamış önemli isimleri anmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Gazi Oyunları, bu yıl merhum iş insanı Mehmet Erdemoğlu'nun anısına yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek olan Gazi Oyunları, 26 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 7 Mart'a kadar sürecek. Etkinlikte, 4'ü engelli branşı olmak üzere toplam 17 branşta, yurt içi ve yurt dışından sporcular mücadele edecek.

Yerelde gerçekleştirilen en büyük spor organizasyonu olan Gazi Oyunları, şehrin spor altyapısını güçlendirmeyi ve okul spor kulüplerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Gazi Oyunları, ilk olarak Gaziantepli iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı merhum Mustafa Cengiz'in anısına, ardından Gaziantep'in önemli iş insanlarından merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenmişti. Bu yıl ise etkinlik, değerli iş insanı merhum Mehmet Erdemoğlu'nun anısına gerçekleştirilecek.

Basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, taekwondo ve hentbol gibi toplam 17 branşta düzenlenecek müsabakalarda başarılı sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

Gazi oyunları için geri sayım sürüyor

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