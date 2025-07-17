Gazi polis memuruna saygısızlık! Yumruk atıp, tişörtünü yırttılar...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gazi polis memuruna saygısızlık! Yumruk atıp, tişörtünü yırttılar...

Samsun'da ifade vermek için geldiği emniyette işlemleri yapıldığı sırada tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada gazi polis memuru Abdullah K.'ye yumruk atıp tişörtünü yırtan 19 yaşındaki V.S.G. ile babası 47 yaşındaki M.G. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün nizamiye kısmında meydana geldi. İfade vermek için emniyete gelen V.S.G., nizamiyeden giriş yapmak istediği sırada işlemleri için kimliğini verdiği polis memuru Ebru Ç.'ye, iddiaya göre "İşinizi yapın sizi mi bekleyeceğiz" diye bağırdı.

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Bunun üzerine gazi polis memuru Abdullah K.'nin uyarıda bulunmasıyla V.S.G.'nin babası M.G. de tartışmaya karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.G., gazi polis memuru Abdullah K.'ye yumruk atıp, tişörtünü yırttı.

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Durumu gören diğer polis memurları, baba ve oğlunu etkisiz hale getirdi. "Görevli memura mukavemet" ile "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, savcının talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi.

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