Gazi Yarı Maratonu ödül töreni gerçekleştirildi

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- Gaziantep'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda 21 kilometre ve 10 kilometre koşularında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, ilk üçe giren sporculara kupalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, milletvekilleri ve kurum müdürleri takdim etti.

Törenin sonunda protokol üyeleri ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.