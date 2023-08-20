Gazianapte'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Gaziantep’te 56 yaşındaki Fatma Demir, süratle geri geri gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Gazianapte'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi Ümmet Sokak'ta dün 20.00 sıralarında iddiaya göre, yaya olarak sokakta yürüyen 56 yaşındaki 6 çocuk annesi Fatma Demir'e süratle geri geri gelen bir otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Fatma Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın şokuyla otomobilden kaçan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Fatma Demir’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir’in naaşı Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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