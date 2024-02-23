GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 / 00:01

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T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/505 Esas

Konu : NURETTİN DAĞCI T.C(315*****992)

Davacı , FATMA İBRAHİM ile Davalılar , NURETTİN DAĞCI, SEYFETTİN DAĞCI, ZEHİDE SÜLEYMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde mernis adresinizin olmaması sebebiyle dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılamadığı, adresinizin olmaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememize cevap dilekçesi vermeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip zaptı ilanen tebliğ olunur. 20/09/2023