Gaziantep 6. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/774 Esas

KARAR NO : 2024/852

Davacı AYNUR OKUTAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM:

1-Davacı İbrahim OKUTAN tarafından davalı Aynur OKUTAN aleyhine açılan boşanma davasının KABULÜNE, Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Yolçatı Mah. Cilt No:135, Hane No:46, BSN:21'de nüfusa kayıtlı, Halil ve Hazne'den olma, Nizip 10/02/1956 doğumlu, 28558673880 T.C.Kimlik Numaralı İbrahim OKUTAN ile aynı yer BSN:45'te nüfusa kayıtlı, Zekeriye Çelik ve Emine'den olma, Nizip 01/06/1967 doğumlu, 28504675692 T.C. Kimlik Numaralı Aynur OKUTAN'ın TMK'nın 166/4 maddesi uyarınca fiili ayrılık sebebiyle BOŞANMALARINA,

2-Davacı tarafın maddi ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle REDDİNE,

3-Yargılama harç ve giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,

4-427,60-TL harç alınması gerekli olup peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 346,90-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davacı tarafça yapılan; 80,70-TL başvurma harcı, 80,70-TL peşin harç, 11,50-TL vekalet harcı ve 43.288,00-TL ilanen tebligat ve diğer posta giderleri olmak üzere toplam; 43.460,90-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca belirlenen 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

7-Davalı tarafından yapılan yargılama giderleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

8-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK'nın 333. maddesi uyarınca davacıya iadesine,

9-HMK'nun 332/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin davacı-davalı tarafından karşılanmasına, istinaf edilmesi halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki gerçekleşen yargılama giderlerinin gerçekleşme durumuna göre hüküm altına yazılmasına,

10-5490 sayılı kanunun 55. Maddesi gereği karar kesinleştiğinde kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde iş bu kararımızın kesinleşme şerhli olarak yeterli nüshasını mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, bu hususta müzekkere yazılmasına,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere; davacı vekillerin yüzlerine karşı verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.