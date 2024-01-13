GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 / 00:00

T.C.

GAZİANTEP

7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1012 Esas 20/12/2023

İLAN

Gaziantep 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1012 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle gaipliği istenilen hakkında 2. İlan yapılmasına karar verilmiş olup; Gaziantep ili, Şahinbey Merkez ilçesi, Muhacirosman Mahallesinde Cuma ve Sultan kızı, 01/01/1963 doğumlu Ayşe Kayabaş'ın 2000 yılından buyanakayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Ayşe Kayabaş'ın veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.