Gaziantep Basketbol küme düştü

Karşılaşmaya Metin Türen'in üç sayılık basketiyle başlayan Gaziantep Basketbol, Frankamp'ın ilk dakikalarda bulduğu sayılarla durumu 10-4 yaptı. Kısa sürede toparlanarak aranın açılmasını engelleyen Darüşşafaka Lassa, zaman zaman farkı 2 sayıya kadar düşürse de kritik anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince ilk çeyrek, ev sahibi ekibin 24-19 üstünlüğüyle sona erdi.

Etkili oyununu ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, 6-0'lık seriyle 13. dakikada skoru 33-24'e getirdi. Pota altını iyi savunan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinin savunmadaki zaaflarını değerlendirerek üstünlüğünü korudu. Darüşşafaka Lassa'nın skorda kendisini yakalamasına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, rakibinin basketlerine kısa sürede cevap vererek soyunma odasına 52-45 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına Ercan Osmani ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla başlayarak farkı yeniden 2 sayıya (52-50) indiren Darüşşafaka Lassa, Starks'ın peş peşe basketleriyle rakibinin üstünlük kurmasına izin vermedi. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, final periyoduna 74-71 önde girdi.

Son çeyreğe White'ın üç sayılık basketiyle başlayan Darüşşafaka Lassa, skora eşitlik getirse de (74-74) Metin Türen'in hücum faulle birlikte bir hücumdan 4 sayıyla dönmesiyle ev sahibi ekip skoru 78-74 yaparak yeniden öne geçti. Son dakikaya girilirken mola dönüşü White'ın 5 sayılık katkısıyla fark yeniden 2 sayıya (94-92) inerken bitime 14 saniye kala Doğuş Özdemiroğlu'nun bulduğu sayıyla 96-95 öne geçen Darüşşafaka Lassa, karşılaşmayı da 99-95 kazandı.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla lige veda eden ikinci ekip oldu. Ayos Konyaspor'un ligden düşmesi önceki haftalarda kesinleşmişti. (AA)

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: McIntyre 16, Dotson 8, Metin Türen 10, Egbunu 13, Frankamp 17, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk 3, Shanahan 8, Muhsin Yaşar 20

Darüşşafaka Lassa: Doğuş Özdemiroğlu 17, Starks 19, McCullough, Ercan Osmani 17, Olaseni 13, Can Korkmaz 17, Canberk Kuş, Akwasi 3, Hakan Sayılı 3, White 10

1. Periyot: 24-19

Devre: 52-45

3. Periyot: 74-71

Beş faulle çıkan: 39.11 Egbunu, 39.13 Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol)