Gaziantep Basketbol küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka Lassa'ya 99-95 kaybetti ve küme düştü.

Gaziantep Basketbol küme düştü

Karşılaşmaya Metin Türen'in üç sayılık basketiyle başlayan Gaziantep Basketbol, Frankamp'ın ilk dakikalarda bulduğu sayılarla durumu 10-4 yaptı. Kısa sürede toparlanarak aranın açılmasını engelleyen Darüşşafaka Lassa, zaman zaman farkı 2 sayıya kadar düşürse de kritik anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince ilk çeyrek, ev sahibi ekibin 24-19 üstünlüğüyle sona erdi.

Etkili oyununu ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, 6-0'lık seriyle 13. dakikada skoru 33-24'e getirdi. Pota altını iyi savunan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinin savunmadaki zaaflarını değerlendirerek üstünlüğünü korudu. Darüşşafaka Lassa'nın skorda kendisini yakalamasına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, rakibinin basketlerine kısa sürede cevap vererek soyunma odasına 52-45 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına Ercan Osmani ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla başlayarak farkı yeniden 2 sayıya (52-50) indiren Darüşşafaka Lassa, Starks'ın peş peşe basketleriyle rakibinin üstünlük kurmasına izin vermedi. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, final periyoduna 74-71 önde girdi.

Son çeyreğe White'ın üç sayılık basketiyle başlayan Darüşşafaka Lassa, skora eşitlik getirse de (74-74) Metin Türen'in hücum faulle birlikte bir hücumdan 4 sayıyla dönmesiyle ev sahibi ekip skoru 78-74 yaparak yeniden öne geçti. Son dakikaya girilirken mola dönüşü White'ın 5 sayılık katkısıyla fark yeniden 2 sayıya (94-92) inerken bitime 14 saniye kala Doğuş Özdemiroğlu'nun bulduğu sayıyla 96-95 öne geçen Darüşşafaka Lassa, karşılaşmayı da 99-95 kazandı.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla lige veda eden ikinci ekip oldu. Ayos Konyaspor'un ligden düşmesi önceki haftalarda kesinleşmişti. (AA)

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: McIntyre 16, Dotson 8, Metin Türen 10, Egbunu 13, Frankamp 17, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk 3, Shanahan 8, Muhsin Yaşar 20

Darüşşafaka Lassa: Doğuş Özdemiroğlu 17, Starks 19, McCullough, Ercan Osmani 17, Olaseni 13, Can Korkmaz 17, Canberk Kuş, Akwasi 3, Hakan Sayılı 3, White 10

1. Periyot: 24-19

Devre: 52-45

3. Periyot: 74-71

Beş faulle çıkan: 39.11 Egbunu, 39.13 Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol)

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem' Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem'
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması