Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı

Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yendi ve seride 2-1 öne geçti.

Karataş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk Mersin ekibi 22-20 önde tamamlarken, ilk devre 39-39'luk eşitlikle tamamlandı.

Gaziantep ekibi, ikinci yarıya iyi başladı ve üçüncü periyodu 63-57 üstün kapattı.

Son çeyrekte aradaki farkı kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bitime 3 saniye kala durumu 81-81'e getirdi.

Gaziantep Basketbol, son saniyede serbest atıştan bulduğu sayıyla rakibini 82-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

Üç galibiyete ulaşan ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin dördüncü mücadelesi, 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da yine Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.

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