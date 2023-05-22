Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır? Gaziantep cacıklı köfte tarifinin malzemeleri neler?

Yemek programlarının sevilen tariflerinden Gaziantep cacıklı köfte Google arama motorunda en çok aratılan tariflerden. Peki, Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır? Gaziantep cacıklı köfte tarifinin malzemeleri neler?

Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır? Gaziantep cacıklı köfte tarifinin malzemeleri neler?

Gaziantep cacıklı köfte yapmak isteyenler Gaziantep cacıklı köfte tarifini ve Gaziantep cacıklı köfte tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır? Gaziantep cacıklı köfte tarifinin malzemeleri neler?

İşte cacıklı köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

GAZİANTEP CACIKLI KÖFTE TARİFİ MALZEMELER NELER?

Köfte için

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1 su bardağı kaynamış su

- 1 yumurta

Cacık için

- Yarım bağ ıspanak

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 diş sarımsak

Üzeri için

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- Yarım tatlı kaşığı pul biber

GAZİANTEP CACIKLI KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Ispanakları temizleyip ince ince kıyın. Bir tavaya 2 kaşık yağ ıspanak ve tuzu alıp suyunu çekene kadar kavurun. Soğumaya alın.

Köfte için bulguru su ile ıslatıp yumurta ve tuz ile yoğurun. Minik minik toplara yapıp kaynar suda haşlayın.

Bir tavaya yağ ve pul biberi koyup kızdırın. İçine köfteleri atıp bir müddet kızartın.

Ispanağı sarımsaklı yoğurt yapıp sunum kabında yoğurtlayın. En son köfteleri de üzerine alın ve servis edin.

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