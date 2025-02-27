Gaziantep FK 0 Fenerbahçe 3

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan sekip sağ çapraza açılan topa Talisca’nın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.
9. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu’nun topu sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
16. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan En-Nesyri’nin pasında penaltı noktasında Talisca’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
22. dakikada sol kanattan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahasında En-Nesyri voleyle topu filelere gönderdi. 0-2
27. dakikada taç atışı sonrası sağ kanatta topu kazanan Fred'in pasıyla buluşan Talisca'nın ceza yayı sağından yerden düzgün şutunda meşin yuvarak ağlara gitti. 0-3
Türkiye Kupası B Grubu Puan Durumu
1 Fenerbahçe – 6 puan
2 Göztepe – 6 puan
3 Gaziantep FK – 3 puan
4 İstanbulspor – 3 puan
5 Kasımpaşa – 0 puan
6 Erzurumspor – 0 puan