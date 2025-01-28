Gaziantep FK, Almanya’dan genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Almanya'da Hoffenheim'in 2. takımında forma giyen İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattığnı açıkladı.
Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hoffenheim forması giyen, sol stoper oyuncusu İzzet Ali Erdal ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Yeni transferimiz İzzet Ali, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.
İzzet Ali’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."