Gaziantep FK Başkanı’ndan hakeme sert tepki: Art niyetli

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Yılmaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk futbolu adına utanç dolu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ve hedefleri yolunda ağır yara aldıklarını belirtti.

Mücadelelerinin ligin son düdüğü çalana kadar süreceğini ifade eden Yılmaz, Başakşehir karşısında futbolcularının ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen çalınan ve çalınmayan düdüklerle puanlarının ellerinden alındığını savunarak, şunları kaydetti:

"Başakşehir ülkemizin en güçlü takımlarından biri. Bizler de bu sezon bir hikaye yazıyoruz ve her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yine futbolcularımızın üstün gayretiyle geçen karşılaşmada, özellikle Zorbay Küçük, VAR hakemi İspanyol Mera Escuderos ve dördüncü hakem Alpaslan Şen bizlere bir tiyatro izletti. İlk olarak bize ve tüm Türkiye'ye göre penaltı olmayan bir pozisyonda, Ogün'ün hareketine penaltı kararı verdiler. Maçın sonunda ise tüm hakem yorumcularının ve futbolseverlerin ortak görüşü 'çok net penaltı' olan pozisyonda oyunu devam ettirip yaptıkları hatanın üzerine Kozlowski'yi bir de kırmızı kartla cezalandırdılar. Kısacası bu hakem triosu el ele verdi ve skoru belirledi."

"ART NİYETLİ HAKEM"

Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tüm Gaziantep yıllar sonra bir Avrupa hayaliyle bizleri her zaman destekliyor. Bizler de bu sorumlulukla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama bizce bir art niyetli hakem çıkıyor ve tüm emeğimizi adeta gasp ediyor. Bu şehrin, bizlerin ve futbolcularımızın hakkı bu isimlere helal değildir. Bir daha da bu isimlerle Gaziantep şehrinin adının yan yana geçmesini bile istemiyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana bir kez hakem hakkında olumsuz konuşmadım. Her zaman bizim evlatlarımıza sahip çıkalım diye konuştum. Bunları da söylerken ayrıcalık değil adalet bekledim. Ama ne yazık ki hiçbir karşılığı yine yok. Bizi şampiyon olan da küme düşen de ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakıyoruz, başkaları gibi 'KÜÇÜK' hesaplar yapmadık, yapmayacağız da."