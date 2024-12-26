Gaziantep FK Boateng ile anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK devre arasının ilk transferini yaptı.

Kırmızı siyahlılar, Al-Orobah'tan forvet oyuncusu Emmanuel Boateng ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Gana Milli Takımı forvetlerinden Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Emmanuel Boateng, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Emmanuel Boateng’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.