Gaziantep FK eski yıldızını kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Brezilyalı futbolcu Junior Morais'i renklerine bağladı.

Gaziantep FK eski yıldızını kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın Rapid 1923 takımında forma giyen sol bek oyuncusu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaşılmaya varıldığı belirtildi.

Morais'in, Başkan Yardımcısı İsmet Özcan'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Junior Morais'in 2019-2021 yılları arasında da kırmızı-siyahlı ekipte forma giydiği hatırlatılarak, "Morais'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

aa-20230909-32110672-32110670-gaziantep-fk-brezilyali-sol-bek-junior-moraisi-transfer-etti.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Gemlik'te yunusların oyununu vatandaşlar çekti Yaşam
Gemlik'te yunusların oyununu vatandaşlar çekti
Yeni cilt bakım trendi skin cycling nedir? Skin cycling nasıl yapılır? Keşfet
Yeni cilt bakım trendi skin cycling nedir? Skin cycling nasıl yapılır?
İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu Güncel
İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı Güncel
Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı