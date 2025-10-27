Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Burak Yılmaz yönetiminde namağlup seri yakalayarak üst sıralara tırmanan Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

GAZİANTEP FK 0-2 FENERBAHE CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

5' Kerem'in duran toptan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan En Nesyri, düzgün bir şutla ağları havalandırdı. Fenerbahçe zorlu karşılaşmaya golle başladı.

EN NESYRI'NİN KAFA VURUŞUNDA İSABET YOK

12' Archie Brown'un sol kanattan yaptığı ortaya En Nesyri iyi yükselerek kale önünde kafayı vurdu. Ancak isabeti bulamadı.

TOP DİREKTEN GERİ GELDİ

19' Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. En Nesyri'nin şutunda top direkten geri geldi.

FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI

21' Marco Asensio'nun pasında kale önünde gelişine çektiği şutl bir kez daha ağları sarsan En Nesyri kendisinin ve takımının ikinci golünü kyadetti.