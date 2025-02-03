Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'i belli oldu

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Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'i belli oldu

Süper Lig 22. Haftasının son maçında Galatasaray Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşma karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak

HER İKİ TAKIMIN 11'İ

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Mustafa, Lungoyi, Maxim, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

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