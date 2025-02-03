Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'i belli oldu

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşma karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.
Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak
HER İKİ TAKIMIN 11'İ
Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Mustafa, Lungoyi, Maxim, Okereke
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen