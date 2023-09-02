Galatasaray Gaziantep FK maçı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Galatasaray Gaziantep FK maçı

MAÇIN İLK 11'İ;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Gaziantep FK: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Janio Bikel, Gradel, Maxim, Riascos

MÜCADELE BAŞLADI

Gaziantep FK- Galatasaray mücadelesi başladı.

KEREM OFSAYTA TAKILSA DA GOLÜ YAZDI
Maçın 3. dakikasında sağ kanattan Mertens'in çevirdiği top kaleciden sekti, seken topu Kerem ağlara gönderdi ancak karar ofsayt çıktı ve gol değeri kazanmadı.

Ancak 5. dakikada sağ kanattan Tete'nin yaptığı ortaya Kerem Demirbay yükseldi. Yaşanan karambolde kale ağzında topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi.

NELSSON KADEMEDE
10. dakikada Brayan Riascos savunma arkasına sarkıp topu kontrol etmek istedi ancak Nelsson araya girerek topu uzaklaştırdı.

SAVUNMA ANGELİNO'YA GEÇİT VERMEDİ
15. dakikada Galatasaray hızlı hücumda gole yaklaştı. Tek pasların ardından sol kanattan hücuma katılan Angelino sol çaprazdan kaleyi yokladı. Savunma topa ayak uzattı.

NELSSON GOLÜ KAÇIRDI
21. dakikada Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson kafayı vurdu. Top direğin yanından auta gitti.

ÖMÜRCAN'IN VURUŞU MUSLERA'DA KALDI
33. dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Maxim'in taşıdığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Riascos sağ kanattaki Ömürcan'ı gördü. Ömürcan'ın içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı vuruş Muslera'da kaldı.

G.SARAY KALESİNDE TEHLİKE ÜSTÜNE TEHLİKE
45+4'te Galatasaray'da savunmada yapılan hata sonrası Riascos ceza alanında topla buluşmak isterken Nelsson topa ayak uzattı ve tehlikeyi önledi.

Hemen 1 dakika sonrasında Furkan Soyalp karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da bu pozisyonla sona erdi.

İkinci yarı başladı.

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